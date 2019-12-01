امريكا تحقق مع سعوديين آخرين في حادثة فلوريدا وتكشف معلومات عن القاتل الظهر والعصر مجانا وهناك ميزات اخرى ! .. الحوثيون يفرضون رسوما على اداء الصلاة في المسجد (صورة) مفاجأة بشأن اتصال أمير قطر بـالجزيرة لوقف هجومها على السعودية والإمارات بعد اتصال الملك سلمان... أمير قطر يوجه رسالة بشأن هجوم الطالب السعودي وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران.. بماذا توعدهم ؟ أمير قطر يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا بشأن نهائي السعودية والبحرين وزير الدفاع الحوثي يثير سخرية اليمنين ويتوعد إسرائيل بتدميرها .. ويبعث رسائل خاصة للإمارات مرض خبيث يجتاح العاصمة صنعاء وحالات الوفاة تتصاعد بشكل خطير زوجان عاشا معا 68 سنة وتوفيا بفارق يوم واحد «البركاني» يوجه رسالة قوية و لاذعة لأعضاء حزبه في الداخل اليمني والخارج ويتحدث عن خسارة جديدة تضاف لخسارة «صالح»
كشفت التحقيقات الأمنية الأميركية أن المتدرب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا الجمعة "متطرف عمل بشكل فردي".
وقالت مصادر أميركية إن " التحقيق جار مع سعوديين آخرين في حادث فلوريدا".
وأوضحت المصادر الأميركية أن القاتل التحق ببرنامج التدريب في القاعدة العسكرية في فلوريدا قبل يومين من الهجوم .
بدوره، أكد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) أن "التحقيقات حول إطلاق النار في القاعدة العسكرية مستمرة".
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر السبت إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم، الذي وقع في القاعدة التابعة للبحرية الأميركية في فلوريدا والذي أودى بحياة 3 أشخاص إضافةً للمهاجم، بأنه "إرهاب".
وأضاف إسبر أمام "منتدى ريغان للدفاع الوطني" في ولاية كاليفورنيا: "لا. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب". وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.