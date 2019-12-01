امريكا تحقق مع سعوديين آخرين في حادثة فلوريدا وتكشف معلومات عن القاتل الظهر والعصر مجانا وهناك ميزات اخرى ! .. الحوثيون يفرضون رسوما على اداء الصلاة في المسجد (صورة) مفاجأة بشأن اتصال أمير قطر بـالجزيرة لوقف هجومها على السعودية والإمارات بعد اتصال الملك سلمان... أمير قطر يوجه رسالة بشأن هجوم الطالب السعودي وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران.. بماذا توعدهم ؟ أمير قطر يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا بشأن نهائي السعودية والبحرين وزير الدفاع الحوثي يثير سخرية اليمنين ويتوعد إسرائيل بتدميرها .. ويبعث رسائل خاصة للإمارات مرض خبيث يجتاح العاصمة صنعاء وحالات الوفاة تتصاعد بشكل خطير زوجان عاشا معا 68 سنة وتوفيا بفارق يوم واحد «البركاني» يوجه رسالة قوية و لاذعة لأعضاء حزبه في الداخل اليمني والخارج ويتحدث عن خسارة جديدة تضاف لخسارة «صالح»
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعلانا علق على بوابة احد المساجد قيل انه في صنعاء، تضمن تعميما يوجب على المصلين دفع رسوم مقابل اداء الصلاة.
وحدد الاعلان رسوما لكل فريضة على كل مصلي، لما قال انها لسداد فاتورة الكهرباء التجارية ومقابل استخدام دورات المياه ، وارجع سبب تلك الجبايات الاولى من نوعها الى ما اسماه العدوان والحصار.
وبحسب الاعلان، يتوجب على المصلين تسديد مبلغ 100 ريال يمني عن كل مصل في صلاة الفجر، و50 ريالاً لصلاتي المغرب والعشاء و50 ريالاً لصلاة الجمعة، و100 ريال لصلاة التراويح (في رمضان)، فيما الظهر والعصر مجانا.
إلى ذلك، ذيل المشرف الحوثي على المسجد التعميم بملاحظة للمصلين مفادها: "يمكن دفع اشتراك شهري بملغ 4000 آلاف ريال، تشمل أيام الأعياد والجمعة ورسوم الماء واستخدام دورات المياه".
كما تضمن العرض الحوثي للمشتركين "ميزة صلاة الميت مجاناً إن كان المتوفي من أسرته".