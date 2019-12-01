بعد اتصال الملك سلمان... أمير قطر يوجه رسالة بشأن هجوم الطالب السعودي

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية الهجوم الذي نفذه طالب عسكري سعودي في قاعدة جوية بولاية فلوريدا.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قناة"، فقد "بعث الشيخ تميم برقية إلى ترامب "ضمنها تعازيه ومواساته في حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في ولاية فلوريدا، متمنيا... الشفاء العاجل للمصابين".

كما تم توجيه برقيتين مماثلتين إلى ترامب من قبل نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس وزراء البلاد، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

​ولقي يوم الجمعة الماضي، 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن مطلق النار داخل قاعدة "بينساكولا" الجوية، طالب سعودي الجنسية، كان يتدرب على الطيران في الولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل سعودي، أصدر الملك سلمان، توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الملك سلمان اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.