أمير قطر يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا بشأن نهائي السعودية والبحرين

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر نهائي بطولة كأس الخليج 24.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يشهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، ختام منافسات الرابعة والعشرين التي استضافتها العاصمة، إذ سيحضر المباراة النهائية التي ستجمع المنتخبين السعودي والبحريني".

وأضافت الوكالة الرسمية أن "الأمير سيتوج الفائزين في المباراة التي ستقام في استاد عبد الله بن خليفة (نادي الدحيل الرياضي) مساء الأحد.

وكان أمير قطر قد حضر افتتاح منافسات كأس الخليج على استاد خليفة الدولي، وأعقبت الحفل المباراة الأولى التي جمعت المنتخب القطري بنظيره المنتخب العراقي وانتهت بفوز العراق 2-1.

ويلتقي المنتخبان السعودي والبحريني بحثا عن التتويج باللقب الخليجي، إذ تسعى السعودية للفوز باللقب الرابع في تاريخها، فيما يطمح المنتخب البحريني إلى التتويج بأول لقب في سجله بالبطولة.