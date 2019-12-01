وزير الدفاع الحوثي يثير سخرية اليمنين ويتوعد إسرائيل بتدميرها .. ويبعث رسائل خاصة للإمارات

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مارب

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اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة من وزير الدفاع الحوثي وتصريحاته التي قال فيها أنه يمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الإسرائيلي، ولن نتردد ثانية واحدة في تدميرها إذا اتُخذ القرار".

وكان وزير الدفاع الحوثي​ اللواء محمد العاطفي، قد أعلن أن الجيش اليمني مستعد للقتال أكثر بكثير من مرحلة ما قبل تقديم مبادرة المَشاط حيث أن زمام المبادرة في المعركة الهجومية بحوزتهم فقط.

ولفت العاطفي قائلا: "إن قواتنا ما زالت على وعدها في ما يخص العدو الإماراتي، ونرصد عن كثب نشاطه التآمري".

وأشار العاطفي على أن "دول العدوان غير صادقة في ما يخص السلام والحوار، وإذا استمر العدوان والحصار فلن نقف مكتوفي الأيدي".

وتابع قائلا: "إن من مصلحة العدو القبول بمبادرتنا وسيندم كثيرًا إذا لم يستغل الفرصة". وأضاف أن "قواتنا استكملت كلّ جوانب البناء العسكري الّتي تؤهّلها لشنّ هجوم استراتيجي يؤدّي إلى شلّ قدرات العدو".

وتابع بالقول:"أنّنا نملك قدرات تسليحية جديدة ومتطورة ستثلج صدور ​اليمنيين وترعب قوى الشر والعدوان" منوها إلى أنه "سيأتي اليوم الذي سنعلن فيه أن أجواء اليمن أصبحت محرمة على طائرات العدوان، وسنعلن قريبا عن ​السلاح​ الذي أسقط عددا من الطائرات أخيرا وهو يمتلك قدرات على تحييد سلاح الجو المعادي".

وركز قائلا على أن "​إسرائيل​ شاركت منذ اليوم الأول ولا تزال في العدوان على بلادنا، والثأر مقبل لا ريب فيه"، مشدّدا على "أننا نمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الإسرائيلي، ولن نتردد ثانية واحدة في تدميرها إذا اتُخذ القرار".

وأكد قائلا "قواتنا البحرية بات بإمكانها القيام بمهامها بكفاءة عالية وحماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية، وهي تمتلك من الأسلحة والمنظومات ما يجعلها قوة بحرية فاعلة جنوب ​البحر الأحمر​ والمنطقة عموما".