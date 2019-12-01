زوجان عاشا معا 68 سنة وتوفيا بفارق يوم واحد

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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عاش زوجان من ولاية مينيسوتا الأمريكية معا مدة 68 سنة وغادرا الحياة بفارق يوم واحد فقط.

ويفيد موقع USA Today، بأن روبين وكورين جونسون انتقلا للعيش في مزرعة بمنطقة نورسلاند، بعد فترة قصيرة على زواجهما، حيث عاشا هناك 67 سنة كانا يزرعان خلالها الذرة وفول الصويا والقمح وأنجبا الأطفال.

وقبل نصف سنة نقلا إلى المستشفى نتيجة سوء حالتهما الصحية. وبعد إجراء الفحوص اللازمة اكتشفت إصابة روبين بالسرطان وكورين بقصور القلب. توفيت الزوجة يوم 24 نوفمبر الماضي عن عمر 87 سنة، وفي اليوم التالي توفي زوجها عن عمر 88 سنة، وجاء في بيان النعي " لقد تركا هذا العالم معًا، محاطًين بأولئك الذين أحبوهما".

ويذكر أن الزوجين أحبا بعضهما 71 سنة وتوفيا في نفس اليوم بفارق 12 ساعة فقط.