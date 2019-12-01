صفقة مدوية تنتظر تشيلسي بعد تخفيف العقوبة والسماح بضم لاعبين في يناير

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خففت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة الموقعة على تشيلسي الإنجليزي بمنعه من التعاقدات إلى عام واحد الجمعة، لتسمح للنادي اللندني بضم لاعبين في انتقالات يناير المقبل.
كما قلصت المحكمة الرياضية الغرامة على النادي إلى 300 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل (300842 دولارا).
وقالت المحكمة في بيان: "عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".
ويسعى الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى تدعيم صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ طلب من الإدارة ضم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، البالغ 19 عاما، والذي يعاني حاليا من توتر في العلاقة مع ناديه.
وأشارت صحيفة The sun إلى أن النادي بصدد إبرام صفقة قياسية، حيث تعد الصفقة الأغلى في تاريخه، هي انتقال كيبا حارس مرمى أتلتيك بلباو إليه مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، موضحة أن هذا الرقم سيتم كسره حال التعاقد مع سانشو.