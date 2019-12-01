نجم أرسنال يثير الصراع بين عمالقة إسبانيا

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع le10sport الفرنسي عن رغبة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستقدام الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم أرسنال الإنجليزي ليدخل في منافسة جديدة مع غريمه برشلونة بشأن ضمه.

وأوضح التقرير الصحفي للموقع الفرنسي، أن النادي الملكي بصدد عرض صفقة تبادلية تقتضي عرض مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش على أرسنال، مقابل الحصول على خدمات المهاجم الغابوني البالغ 30 عاما.

ولم يقدم لوكا يوفيتش الأداء المتوقع منه، منذ قدومه لمعقل ريال" سنتياغو برنابيو" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل اتصالاته مع وكلاء أوباميانغ، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وما زال "الفهد" الغابوني يتمهل في تجديد عقده مع أرسنال الذي سينتهي في يونيو 2021.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد وضع أوباميانغ الذي يتألق مع فريقه رغم النتائج السيئة للنادي اللندني، من ضمن أهدافه ليحل بديلا عن مهاجمه الأورغواياني لويس سواريز ولتعزيز هجوم الفريق الكتالوني.