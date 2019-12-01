قطر عن جرعة سعرية في أسعار بيع الخامين البحري والبري صدور توجيهات رئاسية جديدة تخص محافظة «سقطرى» مليشيات «شايع»تباشر تصعيدا خطيراً ضد منتسبي وزارة الداخلية بـ«عدن»وتصريح هام لمصدر بالداخلية عاجل.. إنفجار عنيف يهز خور مكسر بـ«عدن» «عدن» تشهد عملية إغتيال جديدة والضحية مسؤول أمني بارز بـ«الإنتقالي» هكذا عزت الأميرة ريما بنت بندر تعزي ذوي ضحايا فلوريدا قائد العمليات المشتركة يناقش تطورات قتالية في جبهة نهم رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لنجل الشهيد عدنان الحمادي هذه العبارة ممنوعة في سوريا بحسب قرار رسمي النزال الأغلى على لقب بطل العالم في السعودية
ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الحكومة القطرية قررت رفع سعر البيع الرسمي لنفطها الخام البحري والبري.
وأوضح المصدر أن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري عند نقطة 64.85 دولار للبرميل، بارتفاع 3.10 دولار للبرميل عن الشهر السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يعني علاوة 2.88 دولار في سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري فوق أسعار دبي المعروضة، بزيادة 50 سنتا عن الشهر السابق.
كما حددت قطر، حسب المصدر، سعر البيع الرسمي لخامها البري في نوفمبر عند 65.95 دولار للبرميل، بارتفاع 3.15 دولار عن الشهر السابق.
ويعني هذا علاوة مقدارها 3.98 دولار للبرميل في سعر البيع الرسمي للخام البري فوق دبي، بزيادة 55 سنتا عن الشهر السابق.