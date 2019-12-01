صدور توجيهات رئاسية جديدة تخص محافظة «سقطرى»

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم السبت ،الحكومة بسرعة تجهيز طواقم الإغاثة ووسائل ومعدات الردم وفتح الطرقات وازالة الحواجز والعوائق التي طالت احياء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى ومناطق وطرق الجزيرة واعاقت التواصل والتنقل نتيجة لتداعيات الحالة المدارية (باڤان) وهطول الامطار بكثافة على ارخبيل سقطرى.

واشاد فخامة الرئيس خلال اتصاله ،مساء اليوم ،بمحافظ سقطرى رمزي محروس ،بجهودهم الميدانية مع كل القيادات المحلية والاجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون وتلاحم أبناء الجزيرة في بذل كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات فيضانات الامطار واثار السيول وما خلفته من اضرار في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتيه وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وحث رئيس الجمهورية ، على اهمية مواجهة التحديات والصعوبات من قبل الاجهزة الحكومية واعتماد استراتيجيه وخطوات استثنائية لجزيرة سقطرى بصورة خاصة وباقي محافظات الوطن بصورة عامه.

واطمأن فخامة الرئيس خلال الاتصال بمحافظ سقطرى ،على اوضاع ابناء الجزيرة بصورة عامة..معبراً عن امتنانه للجهود التي تقوم بها قيادة المحافظة..متمنياً السلامة للجميع.