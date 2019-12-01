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مليشيات «شايع»تباشر تصعيدا خطيراً ضد منتسبي وزارة الداخلية بـ«عدن»وتصريح هام لمصدر بالداخلية

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص
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كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم السبت ، سبب عرقلة عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر سبتمبر عبر مصرف القطبيي.

 

وأوضح المصدر لـ"مارب برس" بأن كاتب أمن عدن، قاسم الرياشي، هدد إدارة مصرف القطبيبي بالقتل في حال اقدم على صرف مرتبات منتسبي وزازة الداخلية.

 

وأشار إلى أن الرياشي دفع بأطقم لمقر مصرف القطيبي وهدد إدارة المصرف بالقتل إذإ صرفت مرتبات منتسبي وزارة الداخلية.

 

ولفت إلى أن تهديدات الرياشي المقرب من شلال شايع المقال من أمن عدن، جعلت القطيبي يتوقف عن عملية صرف المرتبات.

 

وذكر أن وزارة الداخلية تتخذ ترتيبات مع كافة الجهات المختصة لضمان عملية صرف المرتبات غدا الأحد.

 

وكان وزارة الداخلية أعلنت اليوم بدء عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة عبر مصرف القطيبي في جميع المحافظات المحررة ووكلائه.

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