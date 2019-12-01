صدور توجيهات رئاسية جديدة تخص محافظة «سقطرى» مليشيات «شايع»تباشر تصعيدا خطيراً ضد منتسبي وزارة الداخلية بـ«عدن»وتصريح هام لمصدر بالداخلية عاجل.. إنفجار عنيف يهز خور مكسر بـ«عدن» «عدن» تشهد عملية إغتيال جديدة والضحية مسؤول أمني بارز بـ«الإنتقالي» هكذا عزت الأميرة ريما بنت بندر تعزي ذوي ضحايا فلوريدا قائد العمليات المشتركة يناقش تطورات قتالية في جبهة نهم رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لنجل الشهيد عدنان الحمادي هذه العبارة ممنوعة في سوريا بحسب قرار رسمي النزال الأغلى على لقب بطل العالم في السعودية شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا
كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم السبت ، سبب عرقلة عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر سبتمبر عبر مصرف القطبيي.
وأوضح المصدر لـ"مارب برس" بأن كاتب أمن عدن، قاسم الرياشي، هدد إدارة مصرف القطبيبي بالقتل في حال اقدم على صرف مرتبات منتسبي وزازة الداخلية.
وأشار إلى أن الرياشي دفع بأطقم لمقر مصرف القطيبي وهدد إدارة المصرف بالقتل إذإ صرفت مرتبات منتسبي وزارة الداخلية.
ولفت إلى أن تهديدات الرياشي المقرب من شلال شايع المقال من أمن عدن، جعلت القطيبي يتوقف عن عملية صرف المرتبات.
وذكر أن وزارة الداخلية تتخذ ترتيبات مع كافة الجهات المختصة لضمان عملية صرف المرتبات غدا الأحد.
وكان وزارة الداخلية أعلنت اليوم بدء عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة عبر مصرف القطيبي في جميع المحافظات المحررة ووكلائه.