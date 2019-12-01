عاجل.. إنفجار عنيف يهز خور مكسر بـ«عدن»

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افاد سكان محليون بالعاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بوقوع إنفجار عنيف هز خور مكسر.
وأوضحوا لمارب برس بأن الانفجار وقع بالقرب من فندق كونتننتال بمنطقة خور مكسر.. مشيرين بأن سبب الانفجار ونتائجه لم يتضح بعد.