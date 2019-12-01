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عاجل.. إنفجار عنيف يهز خور مكسر بـ«عدن»

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
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افاد سكان محليون بالعاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بوقوع إنفجار عنيف هز خور مكسر. 

 

وأوضحوا لمارب برس بأن الانفجار وقع بالقرب من فندق كونتننتال بمنطقة خور مكسر.. مشيرين بأن سبب الانفجار ونتائجه لم يتضح بعد. 

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