«عدن» تشهد عملية إغتيال جديدة والضحية مسؤول أمني بارز بـ«الإنتقالي»

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم السبت قيادي أمني بارز فيما يسمى بقوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر محلية لـ"مارب برس"بان مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال مايسمى بنائب مدير القوى البشرية للحزام الامني المدعو "محمد صالح" بمديرية المنصورة.

واوضحت المصادر بأن عملية الاغتيال نفذت بالقرب من منزل الضحية والذي يقع بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وهذه هي ثالث عملية اغتيال في عدن، بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابطين في البحث الجنائي التابع لشرطة عدن، برصاص مجهولين، فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مسفر الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عمليات اغتيال مستمرة تستهدف عناصر من الجيش والشرطة وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية،