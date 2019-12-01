آخر الاخبار

«عدن» تشهد عملية إغتيال جديدة والضحية مسؤول أمني بارز بـ«الإنتقالي» هكذا عزت الأميرة ريما بنت بندر تعزي ذوي ضحايا فلوريدا قائد العمليات المشتركة يناقش تطورات قتالية في جبهة نهم رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لنجل الشهيد عدنان الحمادي هذه العبارة ممنوعة في سوريا بحسب قرار رسمي النزال الأغلى على لقب بطل العالم في السعودية شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا أنغام تتعرض لموقف محرج جدال في السعودية.. شاهد رد فعلها .. فيديو طرد مضيفة طيران من وظيفتها.. راتبها السنوي ربع مليون دولار.. من قلب أوروبا .. الرئيس التركي يحضر افتتاح مسجد فريد من نوعه وفي مواصفاته وأردوغان يتلو القرآن أثناء افتتاحه   شاهد بالفيديو

سبأفون .. أصالة وتواصل

«عدن» تشهد عملية إغتيال جديدة والضحية مسؤول أمني بارز بـ«الإنتقالي»

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 353

اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم السبت قيادي أمني بارز فيما يسمى بقوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن. 

  

وذكرت مصادر محلية لـ"مارب برس"بان مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال مايسمى بنائب مدير القوى البشرية للحزام الامني المدعو "محمد صالح" بمديرية المنصورة. 

  

واوضحت المصادر بأن عملية الاغتيال نفذت بالقرب من منزل الضحية والذي يقع بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

  

وهذه هي ثالث عملية اغتيال في عدن، بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابطين في البحث الجنائي التابع لشرطة عدن، برصاص مجهولين، فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مسفر الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.

 

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عمليات اغتيال مستمرة تستهدف عناصر من الجيش والشرطة وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية، 

    
إقراء أيضاً
قائد العمليات المشتركة يناقش تطورات قتالية في جبهة نهم
رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لنجل الشهيد عدنان الحمادي
عاجل : الحوثيون يعلنون مصرع قيادي عسكري رفيع على حدود السعودية
عاصفة تضرب محافظة يمنية ومسئول يعلن عن خسائر كبيرة
الفريق علي محسن في زيارة خاصة لدولة عربية .. يقيم مأدبة عشاء حضرها البركاني ويتح
وزارة الداخلية تزف بشرى سارّة لجميع منتسبيها بعموم المحافظات المحررة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس