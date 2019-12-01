«عدن» تشهد عملية إغتيال جديدة والضحية مسؤول أمني بارز بـ«الإنتقالي» هكذا عزت الأميرة ريما بنت بندر تعزي ذوي ضحايا فلوريدا قائد العمليات المشتركة يناقش تطورات قتالية في جبهة نهم رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لنجل الشهيد عدنان الحمادي هذه العبارة ممنوعة في سوريا بحسب قرار رسمي النزال الأغلى على لقب بطل العالم في السعودية شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا أنغام تتعرض لموقف محرج جدال في السعودية.. شاهد رد فعلها .. فيديو طرد مضيفة طيران من وظيفتها.. راتبها السنوي ربع مليون دولار.. من قلب أوروبا .. الرئيس التركي يحضر افتتاح مسجد فريد من نوعه وفي مواصفاته وأردوغان يتلو القرآن أثناء افتتاحه شاهد بالفيديو
اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم السبت قيادي أمني بارز فيما يسمى بقوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت مصادر محلية لـ"مارب برس"بان مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال مايسمى بنائب مدير القوى البشرية للحزام الامني المدعو "محمد صالح" بمديرية المنصورة.
واوضحت المصادر بأن عملية الاغتيال نفذت بالقرب من منزل الضحية والذي يقع بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وهذه هي ثالث عملية اغتيال في عدن، بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابطين في البحث الجنائي التابع لشرطة عدن، برصاص مجهولين، فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مسفر الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.
وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عمليات اغتيال مستمرة تستهدف عناصر من الجيش والشرطة وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية،