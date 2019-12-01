«عدن» تشهد عملية إغتيال جديدة والضحية مسؤول أمني بارز بـ«الإنتقالي» هكذا عزت الأميرة ريما بنت بندر تعزي ذوي ضحايا فلوريدا قائد العمليات المشتركة يناقش تطورات قتالية في جبهة نهم رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لنجل الشهيد عدنان الحمادي هذه العبارة ممنوعة في سوريا بحسب قرار رسمي النزال الأغلى على لقب بطل العالم في السعودية شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا أنغام تتعرض لموقف محرج جدال في السعودية.. شاهد رد فعلها .. فيديو طرد مضيفة طيران من وظيفتها.. راتبها السنوي ربع مليون دولار.. من قلب أوروبا .. الرئيس التركي يحضر افتتاح مسجد فريد من نوعه وفي مواصفاته وأردوغان يتلو القرآن أثناء افتتاحه شاهد بالفيديو
نشرت سفيرة الرياض لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، تغريدتين على "تويتر" وجهت فيهما تعازيها لأقرباء ضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى في القاعدة الجوية بفلوريدا.
وكتبت الأميرة "بصفتي ابنة طيار تدرب لدى الجيش الأمريكي سابقا، فإن هذه المأساة تحمل ألما خاصا بالنسبة لي"، مضيفة أن "الشعب السعودي موحد في إدانته لهذه الجريمة. نحن نقف متضامنين إلى جانب أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات العصيبة".
وقالت السفيرة في تغريدة أخرى "تعازي الخالصة للشعب الأمريكي بعد المأساة التي حلت بمدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم نفذ على يد طالب سعودي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة، وتبين لاحقا أنه محمد سعيد الشمراني.