هذه العبارة ممنوعة في سوريا بحسب قرار رسمي

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حذّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية الباعة من وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل”.
فقد اصدرت الوزارة قراراً يلزم البائع والمُنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ شرائها أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها، وشدد القرار على التزام المُنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل عدة سلع منها الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة