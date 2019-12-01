من قلب أوروبا .. الرئيس التركي يحضر افتتاح مسجد فريد من نوعه وفي مواصفاته وأردوغان يتلو القرآن أثناء افتتاحه   شاهد بالفيديو

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الافتتاح الرسمي لمسجد في مدينة كامبريدج البريطانية.

ويعد المسجد المركزي في ميل رود، والذي بلغت تكلفة إنشائه 23 مليون جنيه إسترليني ويتسع لنحو 1000 مصل، "أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا".

وقد دُعي الرئيس أردوغان، الذي وصل إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحضور اجتماع قادة الناتو، لحضور افتتاح المسجد من قبل المغني وكاتب الأغاني يوسف إسلام، المعروف سابقا باسم كات ستيفنز.

وكانت مجموعة من الوكالات الحكومية في تركيا، إلى جانب شركة تركية خاصة وصندوق قطر الوطني قد تكفلت بتمويل بناء المسجد.

وكان هناك وجود مكثف للشرطة في المنطقة منذ الصباح الباكر، حيث تم تجنيد الضباط من مناطق بعيدة مثل ديربيشاير.

وقال يونس أصلان، أحد مناصري أردوغان وقدم إلى كامبريدج من لندن مع مجموعة من أنصار الرئيس التركي، "أنا هنا لأحيي أعظم زعيم على الأرض، رجب طيب أردوغان، رئيسنا، ونحن هنا لتأييده أثناء وجوده في المملكة المتحدة".

شارك في مراسم الافتتاح المغني البريطاني الشهير، يوسف إسلام، ورئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش.

خلال كلمته أعرب يوسف إسلام، عن أمله بأن يوفر المسجد مساحة لمناقشات بين رجال الدين.

أشار إسلام إلى أن المسجد هو أول مسجد يشيد في أوربا بما يراعي شروط الحفاظ على البيئة.

وأوضح إسلام أن مسجد كامبريدج، وجهة لكل من يرغب عبادة الله "بعيدا عن التطرف والجهل".

إسلام أضاف "في الوقت نفسه أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر في تقديم دعمه إلينا، وجميع من ساهم بسخاء في جميع أنحاء العالم".

وتم تصميم المسجد، الذي افتتح لأول مرة للجمهور في أبريل الماضي، "تكريما لفكرة تأكيد الإسلام على قدسية الطبيعة وحثه على تجنب الهدر والإسراف".

ويمتاز المسجد بأن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون معدومة فيه، وبأنه يجمع مياه الأمطار ويستخدم مضخات الهواء للتدفئة.

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