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عاجل : الحوثيون يعلنون مصرع قيادي عسكري رفيع على حدود السعودية

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص
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 أعلنت ما يسمى قيادة قوات حرس الحدود " الحوثية " مقتل القيادي الحوثي العميد/ ناشر علي محمد الكريدي (أبومازن) أركان حرب اللواء (103) في جبهة عسير.

وكشفت المليشيات الحوثية أن ابو مازن لقي حتفه في مواجهات في الحد الجنوبي في مواجهات مع القوات السعودية.

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