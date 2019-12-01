عاجل : الحوثيون يعلنون مصرع قيادي عسكري رفيع على حدود السعودية

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أعلنت ما يسمى قيادة قوات حرس الحدود " الحوثية " مقتل القيادي الحوثي العميد/ ناشر علي محمد الكريدي (أبومازن) أركان حرب اللواء (103) في جبهة عسير.
وكشفت المليشيات الحوثية أن ابو مازن لقي حتفه في مواجهات في الحد الجنوبي في مواجهات مع القوات السعودية.