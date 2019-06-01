الفريق علي محسن في زيارة خاصة لدولة عربية .. يقيم مأدبة عشاء حضرها البركاني ويتحدث عن تسهيلات لليمنيين

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أقام نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ،مساء امس ،مأدبة عشاء ،لقيادة سفارة اليمن في جمهورية مصر العربية بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وذلك على هامش زيارته الخاصة التي يقوم بها حاليا لجمهورية مصر العربية.

وثمن نائب الرئيس الجهود التي تبذلها القيادة الشرعية لبلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل تعزيز دور السفارات والجاليات اليمنية في الخارج وبما يسهم في تعزيز جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي على مؤسساتها.. معبراً عن شعوره بالارتياح للمهام التي تقدمها البعثة الدبلوماسية اليمنية في القاهرة للمواطنين في ظل التزايد المستمر لأبناء الجالية اليمنية.

وقدم جزيل الشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة التسهيلات الممنوحة لأبناء الجالية اليمنية وموقف مصر الدائم والثابت تجاه دعم الشرعية الدستورية ومحاربة الانقلاب.

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها السفارة في هذه الظروف العصيبة التي تمر به بلادنا نتيجة نزوح عشرات الآلاف من اليمنيين إلى مصر جراء الإنقلاب الحوثي.. مشيراً الى ان مصر كنانة الله في الأرض ،ودور مصر في اليمن باق في الوجدان ومغروس في النفوس والعقول ومرئي في صفحة التاريخ .

وعبر السفير مارم باسمه ونيابة عن البعثة الدبلوماسية لبلادنا عن تقديره الكبير لهذه الدعوة الكريمة من نائب الرئيس.. مشيداً بما يقدمه الأشقاء في جمهورية مصر العربية من تسهيلات ومميزات لأبناء الجالية المقيمين في وطنهم الثاني مصر.. معتبراً بأن هذا التعاون يأتي نتاجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والقيادتين التاريخيتين .