وزارة الداخلية تزف بشرى سارّة لجميع منتسبيها بعموم المحافظات المحررة

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت ، البدء بصرف مرتبات شهر سبتمبر 2019م لمنتسبي الوزارة بعموم المحافظات المحررة ، ابتدأ من يومنا هذا السبت.

ونقل موقع وزارة الداخلية عن مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية، العميد محمد حيدرة قدور، قوله": إن عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة وجميع الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة ، وكذا حالات الوفيات والشهداء ، لشهر سبتمبر 2019م بدأت يومنا هذا السبت ، وعبر مصرف القطيبي ووكلائه في المحافظات المحررة فقط.

وأكد العميد قدور أن الوزارة بقيادة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، حريصة لإتمام عملية صرف المرتبات عبر مصرف القطيبي منذ وقت مبكر لتصل إلى كافة منتسبي الوزارة بالرغم من العديد من الصعوبات التي سعى لافتعالها المخربين بغية استغلال معاناة منتسبي الداخلية، والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأشار إلى أنه وفقا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري فقد تم تشكيل لجنة مختصة وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بالوزارة مهمتها المتابعة والإشراف والتقييم لعملية صرف المرتبات ، بحسب القوام المعتمد ومتابعة المشاكل وإيجاد الحلول لها وذلك لتسهيل عملية الصرف للمرتبات ولتصل إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر في عموم المحافظات المحررة وفق الآلية المتبعة.

ولفت العميد قدور إلى أن سبب تأخير صرف المرتبات يعود إلى ظروف خارجة عن الإرادة نظرا لما ما تمر به البلاد من أزمات متتالية، داعيا جميع منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية، اصطحاب الأوراق الثبوتية من البطاقة الشخصية الأصلية.