من هي الدولة الاولى الراعية للإرهاب في نظر السعودية؟

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن إيران هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم، و"هذا ما كنا نقوله منذ سنوات طويلة وعديدة"، ولذلك تخضع لعقوبات من قبل المجتمع الدولي.

تعليق الجبير جاء على هامش قمة منتدى المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة.

وأضاف الجبير: "إيران دولة تغتال الدبلوماسيين وتقتحم السفارات وتزرع خلايا إرهابية وتقوم بأعمال تخريبية في دول مختلفة.. وتسلم صواريخ باليسيتية للمنظمات الإرهابية ليقوموا بإطلاقها على المدن والقرى"، مشدداً على أن إيران تدعم الإرهاب وتسهل عمل المنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الجبير إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها . وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما: "ندعم حملة "الضغط الأقسى".

وشدد على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".