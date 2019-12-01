زعيم خليجي يخضع لفحوصات طبية في دولة اوروبية

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أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، أن السلطان قابوس بن سعيد غادر بلاده إلى بلجيكا اليوم السبت، في زيارة تهدف إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية.
وأكد الديوان في بيان له، أن السلطان قابوس توجه إلى بلجيكا بهدف "إجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله".
ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل بخصوص هذه الفحوصات التي سيخضع لها السلطان البالغ من العمر 79 عاما، والذي تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1970 إثر انقلاب.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن السلطان قابوس قام منذ عام 2014 برحلتين خارجيتين على الأقل لدواع طبية.