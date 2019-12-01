السعودية تتحرك لمنع انهيار اتفاق الرياض ولجنة عسكرية تصل أبين مصرع ملكة جمال باكستان في أحد شوارع أمريكا زعيم خليجي يخضع لفحوصات طبية في دولة اوروبية طالب سعوي يربك قاعدة أمريكية بولاية فلوريدا .. وتدخل عاجل من الملك سلمان ونجله خالد يعلق على الحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا يفاجئ الامارات وخصوم أردوغان مصالح أبوظبي مهددة بالخطر في ليبيا بعد دخول دولة عظمى في المشهد الحربي بعد تورط سعودي في قتل جنود أمريكيين... الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة مناشدة عاجلة للرئيس «هادي»لوقف خطوة خطيرة تستهدف أمن الوطن واستقراره وتلبي أطماع الإمارات في «اليمن» طائرة أردوغان تصل إلى تركيا بعد نتائج مرضية حاولت منعهم من هدم منزلها فقتلها «الحوثيون»رمياً بالرصاص
علق نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على حـادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا، والذي نفذه طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الأمير خالد في عدة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".
وأضاف: "قدم عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي".
وأكد نائب وزير الدفاع أن "حـدث اليوم مأساوي، الجميع في السعودية أدين بشدة من قبل الجميع في المملكة العربية السعودية".
كما اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، امس الجمعة، توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية لكشف ملابسات حادث إطلاق النار، الذي وقع في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.
وقالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.
وقال ديفيد مورجان قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي صباح يوم الجمعة إن ضابطا من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.
وقال مسؤولون في المؤتمر الصحفي إن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.