دون علم بغداد.. مصادر: كردستان تستقبل 3 طائرات إماراتية محملة بالسلاح

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أكدت مصادر عراقية أن 3 طائرات محملة بالأسلحة وصلت البلاد، عقب الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزارء إلى الإمارات.
ولفتت المصادر إلى أن الأسلحة التي وصلت عبر الطائرات إلى إقليم كردستان العراق، والتي تنبّئ بدخول إماراتي إلى الملف الكردي العراقي، من غير المعلوم إن كان إقليم كردستان العراق سيستخدمها أم "قسد".
بالتوازي، سألت المصادر عن السبب الكامن وراء هذه الكمية من السلاح، وإن كان هذا السلاح للإقليم فلمَ يتم إرساله بدون علم بغداد؟ وأردفت قائلةً: هل تتم تهيئة الأوضاع لمرحلة من الصدام؟
وكان الرئيس بارزاني قد استقبل مؤخرا القنصل العام لدولة الإمارات في أربيل احمد الزاهري، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والاوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة، بحسب قناة "الميادين".
وخلال اللقاء أبدت الإمارات استعدادها لتقديم الدعم للإقليم والعراق عموماً، لمساعدة النازحين واللاجئين المقيمين في اقليم كردستان.