مناشدة عاجلة للرئيس «هادي»لوقف خطوة خطيرة تستهدف أمن الوطن واستقراره وتلبي أطماع الأمارات في «اليمن»

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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بعث أبناء مديرية المخا التابعة إداريا محافظة تعز اليوم الجمعة مناشدة عاجلة الى رئيس الجمهورية عبد ربة منصور هادي لوقف خطوة خطيرة وخرق جسيم للقانون اليمني تلبي اطماع الامارات في اليمن.

وقال أبناء مديرية المخا في مناشدتهم التي حصل "مأرب برس" على نسخة منها بأن النائب العام علي الأعوش يدق مسمار التمزق للجغرافيا اليمنية بقرار جديد يقضي بفصل مديرية المخا عن محافظة تعز قضائيا وذلك تماشيا مع المشروع التشطيري التي تقوده الإمارات في اليمن.

وأوضحوا على ان الأعوش قام بتكليف وكيل نيابة المخا بمهام رئيس نيابة لمديريه المخا ومحافظة الحديدة وذلك تمهيدا لفصل مديرية المخا عن محافظة تعز.

مراقبون اكدوا ايضاً لمارب برس بان اقدام النائب العام الاعوش بتكليف وكيل نيابة المخا بمهام رئيس نيابة لمديريه المخا ومحافظة الحديدة ، يعد خرقاً جسيما للقانون اليمني كونه لايخدم إلا المشاريع الاماراتية التمزيقية في اليمن.

وذكروا بأنه كان بامكانه تعيين رئيسا لنيابة الحديدة يتولى القضايا التي تحدث في المديريات المحررة التابعة للحديدة .

فيما يلي نص المناشدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس الجمهوريه المحترم

بعد التحيه

الموضوع/مناشدة عاجله لوقف قرار النائب العام بخصوص نيابة المخا

في الوقت الذي تسعون ومعكم كل أبناء الوطن للمحافظة علي بقاء السياج الوطني متماسك البنيان في مواجهة دعاة التمزق والتشرذم نفاجأ بالنائب العام يدق مسمار التمزق بقرار يقضي بفصل مديرية المخا عن محافظة تعز قضائيا بان قام بتكليف وكيل نيابة المخاء بمهام رئيس نيابة لمديريه المخا ومحافظة الحديدة.

من المؤسف أن يقدم النائب العام على هذه الخطوة وهو بحكم منصبه المعني بدرجة كبيرة بحماية الدستور والقانون من اي مساس أو عبث بأمن الوطن واستقراره، وأنتم سيادة الرئيس المعني الأول بذلك.

نناشدكم الله والوطن والامانة الملقاة

عاتقكم وقف هذه الخطوة الخطيرة، والتدخل العاجل لمنع هذا الخرق الجسيم للقانون والدستور.

وتقبلوا خالص التحايا والتقدير..

أبناء مديرية المخا محافظة تعز٠

٦ ديسمبر ٢٠١٩م