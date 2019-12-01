حاولت منعهم من هدم منزلها فقتلها «الحوثيون»رمياً بالرصاص

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استشهدت امرأة برصاص عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، أثناء محاولتها منعهم هدم منزلها، في مديرية الصفراء، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.
ونقل موقع الجيش الوطني"سبتمبر نت"عن مصادر محلية، أن عناصر حوثية بقيادة المدعو لطف العواوي، قدمت إلى منطقة "زور وادعة" بمديرية الصفراء، و بدأوا بهدم منزل المواطنة باستخدام جرافة.
وأضافت المصادر "عندما حاولت المواطنة منعهم من هدم المنزل، اطلق عناصر المليشيا الرصاص الحي عليها، مما أدى إلى استشهادها على الفور.
وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية، تنفذ حملة بسط على أراضي ومنازل المواطنين في المديرية، وتستخدم الجرافات لهدم المباني التابعة المواطنين في تلك الاراضي.