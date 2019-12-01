توجيه رئاسي عاجل بشأن اغتيال العميد عدنان الحمادي بعد دعوات للاحتشاد في تعز ” على محسن الأحمر“ يغادر” مدريد“ بعد انهائه لمهمة رسمية نيابة عن” هادي“ تغير مفاجئ في موقف السودان من حرب اليمن.. لا حل عسكري هناك ونتعهد بإعادة كل جنودنا تصريح مفاجئ من مصر على أنباء اقتراب المصالحة من قطر السعودية تتحدث عن تغير موقفها مع قطر... والكويت تستبشر خيرا من هو رجل إيران في اليمن الذي خصصت أمريكا 15 مليون مقابل معلومات عنه؟ تصاعد التوتر جنوب اليمن و” الانتقالي الجنوبي“ بعلن الحرب ويواصل التحشيد العسكري وارسال تعزيزات عسكرية ضخمة شاهد : والد أمير قطر يلفت الأنظار اثناء مباراة قطر والسعودية السعودية تحدد حلا وحيدا لليمن وتكشف عن تسوية ودور مستقبلي للحوثيين ليلة سقوط قطر امام السعودية في قلب الدوحة
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بتعز.
وقضى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.
ويأتي توجيه الرئيس هادي، بعد دعوات لناشطين في تعز، للخروج والاحتشاد يوم غدٍ السبت في شارع جمال، للتمديد بـ” جريمة اغتيال الحمادي والمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة“.