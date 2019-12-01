توجيه رئاسي عاجل بشأن اغتيال العميد عدنان الحمادي بعد دعوات للاحتشاد في تعز

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بتعز.

وقضى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

ويأتي توجيه الرئيس هادي، بعد دعوات لناشطين في تعز، للخروج والاحتشاد يوم غدٍ السبت في شارع جمال، للتمديد بـ” جريمة اغتيال الحمادي والمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة“.