” على محسن الأحمر“ يغادر” مدريد“ بعد انهائه لمهمة رسمية نيابة عن” هادي“

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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غادر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، اليوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، العاصمة الأسبانية مدريد، بعد ترؤسه لوفد اليمن في مؤتمر المناخ العالمي (COP 25).

وأجرى نائب الرئيس خلال الزيارة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش، كما التقى ملك اسبانيا فيليب السادس وعدداً من رؤساء الوفود والبعثات المشاركة في المؤتمر.

وودع نائب الرئيس خلال مغادرته قاعدة توريغون الجوية بالعاصمة الاسبانية مدريد، القائم بأعمال رئيس بعثة بلادنا في مدريد محمد معوضه وأعضاء البعثة.