من هو رجل إيران في اليمن الذي خصصت أمريكا 15 مليون مقابل معلومات عنه؟

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-الصحوة نت

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خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بالحرس الثوري الإيراني عبدالرضا شهلايي التي قالت إنه يتواجد حالياً في صنعاء.

وكانت الخارجية الأميركية قد عرضت صورة حديثة في حسابها الرسمي في "تويتر" للمطلوب من الحرس الثوري الإيراني عبدالرضا شهلايي، واتهمته بارتكاب جرائم إرهابية.

ويعتبر شهلايي من قيادات الحرس الثوري المسؤولة عن العمليات الخارجية، حيث تولى الإشراف على دورات التدريب للميلشيات الشيعية العراقية وإرسالهم لدخول دورات تدريب في إيران.

كما يكنى بالحاج يوسف وهو من مواليد 1957 وشغل منصب نائب فيلق القدس، وقاد مجاميع ما تسمى "الجهادية وكتائب حزب الله في العراق وعمل لأكثر من 20 عاماً كقائد بالحرس.

شارك في ارتكاب جرائم مختلفة بحق العراقيين واضطلع بمهام قذرة كررها في سوريا بعد انتقاله لهناك لقمع السوريين.

في ١١ أكتوبر ٢٠١١ اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية، بتولي عملية التنسيق لاغتيال عادل الجبير سفير السعودية في الولايات المتحدة آنذاك خلال إقامته في أمريكا وكذلك تنفيذ هجمات ضد مصالح دول أخرى داخل الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

كما أدرجته السعودية على قوائم الإرهاب، مع الحرس الثوري وقائده قاسم سليماني في 6 أكتوبر 2018.

وفي نفس العام، أدرجه مركز مكافحة الإرهاب، الذي يضم أمريكا والسعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان، ضمن قوائم الإرهاب مع 4 من قيادات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، في مقدمتهم زعيمه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في أكتوبر 2018، فرض عقوبات على شهلايى، وقيادات بفيلق القدس، لدعمهم حركة طالبان في أفغانستان، وقالت في بيانها، “لن تتسامح الولايات المتحدة وشركاؤنا مع نهج النظام الإيراني في نشر أفغانستان لتعزيز سلوكه المزعزع للاستقرار”.

أعلن "برنامج مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية في ال٥ ديسمبر ٢٠١٩ أن شهلايي متواجد في صنعاء وخصص ١٥ مليون $ لمن يدل على مكانه.

اتهمه برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بالمسؤولية عن نقل الأسلحة من إيران إلى أذرعها في المنطقة العربية خاصة الحوثيين.