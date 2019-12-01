شاهد : والد أمير قطر يلفت الأنظار اثناء مباراة قطر والسعودية

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 866

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي والملقب بـ"الأمير الوالد" برفقة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق في مدرجات مباراة السعودية وقطر.

ويظهر في الصورة شخص يقف إلى جانب الأمير الوالد مادا يده ليستند عليها الشيخ حمد بن خليفة، في لقطة تدوالها ناشطون بشكل كبير.

ووقف والد امير قطر ورئيس الوزراء الاسبق لحظة عزف النشيد الوطني للسعودية.

واشادت تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعل حمد بن خليفة وحمد بن جاسم عند عزف نشيط السعودية بالمباراة ضد قطر.

المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بهدف مقابل لا شيء، الأمر الذي صعد بـ"الأخضر" للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 24، التي تستضيفها الدوحة، ليلاقي المنتخب البحريني.

وشاركت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في منافسات بطولة "خليجي 24" لدول مجلس التعاون الخليجي، رغم مقاطعة تلك الدول لقطر، فيما بات يعرف بـ"الأزمة الخليجية"، وبحسب مؤشرات وتصريحات سياسية، فإن تلك المشاركة قد تشير إلى عقد "مصالحة خليجية" مرتقبة، خاصة وأن قطر ستشارك في قمة الرياض لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والمقررة في 10 ديسمبر كانون الأول الجاري.