ليلة سقوط قطر امام السعودية في قلب الدوحة

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أطاح المنتخب السعودي لكرة القدم بنظيره القطري من منافسات بطولة "خليجي 24"، والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على المنتخب القطري بهدف للاشيئ في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية المقررة في الثامن من ديسمبر كانون الأول الجاري، ليلاقي نظيره البحريني والذي فاز على منتخب العراق بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

سجل للمنتخب السعودي عبد الله الحمدان، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السعودية المباراة النهائية بعد أعوام 2009 و2010 و2014، كما ثأر "الأخضر" لخسارته أمام "العنابي" 1-2 في نهائي خليجي 22 في الرياض في ديسمبر 2014.

مجريات المباراة

نجح المنتخب السعودي في افتتاح التسجيل من كرة سهلة مررها سلطان الغنام من اليمين ليستغل عبد الله الحمدان تأخر خروج حارس قطر من مرماه، فخطف الكرة برأسه بجوار القائم الايسر داخل الشباك.

وحاول المنتخب القطري تعديل النتيجة، فتوغل بدرو وسدد كرة قوية فوق العارضة (33)، ومرر عبد الكريم حسن كرة من اليسار باتجاه عبد العزيز حاتم داخل المنطقة سددها الأخير بجوار القائم الايسر (43).

وتصدى القائم الأيمن السعودي لهدف التعادل القطري من ركنية سددها عبد العزيز حاتم مباشرة مرت من القرني واصطدمت بالقائم الأيمن ثم بجسم الحارس (63).

ودفع مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز بالمهاجمين إسماعيل محمد ومحمد مونتاري بدلا من الظهير الأيمن بدرو ولاعب الارتكاز سالم الهاجري لتعزيز الجبهة الهجومية في ربع الساعة الأخير.

وكاد المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني وسط الضغط القطري من هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد كانو من اليمين قبل أن يطلق كرة قوية اصطدمت بأعلى القائم الأيسر وارتدت إلى ياسر الشهراني سددها قوية تصدى لها الحارس القطري (83).

ورمى المنتخب القطري في كل ثقله في الدقائق الخمس الأخيرة ، لكن صلابة الدفاع السعودي حالا دون وصوله الى مرمى السعودية.