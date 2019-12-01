بن دغر يوجه دعوة هامة لقيادات حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام .. ويحذر الجميع قبل فوات الأوان أمريكا ترصد 15 مليون دولار مكافأة للإرشاد عن هذا الشخص الذي اغتيال مسئول سعودي رفيع الحكومة تعلن تمويل الاحتياجات الطارئة في 4 محافظات جنوبية ومحافظة شمالية واحدة فقط ب5 مليار الحوثيون يبكون قائدا سلاليا رفيعا تم تصفيته على يد الجيش الوطني في معارك اليوم مأرب تنظم عرضاً كرنفالياً احتفاء باليوم العالمي للتطوع إسرائيل تصدر بيانا عميقا حول وفاة فنان مصري شهير تقرير أمريكي : المجلس الانتقالي يفجر خلافات عميقة بين السعودية والإمارات واستقلال الجنوب يظل حلماً بعيد المنال لم يحدث منذ 120 عاما... حدث مهم تنتظره السعودية مكتب الخدمة المدنية بمارب يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية اللواء محسن خصروف يوجه دعوة للرئيس هادي ستقلب الموازين وتغير مسار المعركة و يكشف بعض الأسرار العسكرية التي يتكتم عليها الجيش الوطني
دعا قيادي رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام، الخميس، إلى تحالف وطني بين حزبه وحزب التجمع اليمني للإصلاح لإنقاذ اليمن من ما وصفه بـ"هزيمة محتملة".
وقال النائب الأول للمؤتمر ومستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، إن "الواجب الوطني يفرض علينا تلبية كل دعوة مخلصة من شأنها دعم جهود تعزيز وتمتين عرى التضامن الوطني لإنقاذ بلادنا من هزيمة محتملة، ودمار هائل أسبابه واضحة، وتقسيم يدبر ويخطط له بعناد في السر والعلن".
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: لقد قسمتنا المصالح الدنيا المؤقتة في السنوات الماضية، فهزمنا أنفسنا، وهزمنا قيمنا النبيلة معنا، وألحقنا ببلدنا أضراراً جسيمة.
وأردف قائلاً: حان الوقت لأن نصحح مواقفنا ونرتقي بنضالنا وطموحاتنا نحو غايات ومصالح بلدنا الكبرى. أدعو لتحالف وطني يكون في أساسه حزبا المؤتمر والإصلاح، وكل أحزاب الجمهورية والوحدة والديمقراطية، وحدة رسمنا معالمها وخطوطها العريضة في مخرجات الحوار الوطني.
وتابع بن دغر: ليس هناك تحالف حقيقي يقف في الفراغ.هذه قضايانا الكبرى الملحة اليوم، لنتوحد قبل فوات الأوان، ولنحشد الجماهير حول هذه الأهداف.
وجاءت دعوة بن دغر بعد أيام من ترحيب نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح عدنان العديني، بالدعوات التي تدعو للمصالحة بين حزب الإصلاح والمؤتمر.