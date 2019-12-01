أمريكا ترصد 15 مليون دولار مكافأة للإرشاد عن هذا الشخص الذي اغتيال مسئول سعودي رفيع

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة تصل إلى 15 مليون للحصول على معلومات عن قائد إيراني خطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن بمطعم.

و قال براين هوك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الخاص بإيران، حسب صحيفة العربية، إن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شلاهي المتورط بأعمال إرهابية".

وقا لالموقع إن شلاهي "متورط في نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال الجبير".