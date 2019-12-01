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الحوثيون يبكون قائدا سلاليا رفيعا تم تصفيته على يد الجيش الوطني في معارك اليوم

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب
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لقي قيادياً بارزا في مليشيا الحوثي الانقلابية وتسعة من مرافقيه مصرعهم، اليوم الخميس، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد محور أزال العميد ياسر الحارثي قوله، إن" المدعو (المرتضى علي الشريف) قائد مجاميع المليشيات الحوثية في جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا مصرعهم برصاص الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في مديرية باقم"..

وأشار إلى أن الجيش تمكن من أسر اثنين آخرين من عناصر المليشيا الانقلابية.

وأوضح الحارثي"أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل فاشلة لعناصر المليشيا على مثلث باقم- مجز- الصفراء، حيث تم نصب كمين لهم أدى لمصرع قائد العملية "المرتضى الشريف" ومرافقيه.

ولفت إلى أن قوات الجيش اغتنمت أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر المليشيا تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز.

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