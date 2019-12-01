الحكومة تعلن تمويل الاحتياجات الطارئة في 4 محافظات جنوبية ومحافظة شمالية واحدة فقط ب5 مليار الحوثيون يبكون قائدا سلاليا رفيعا تم تصفيته على يد الجيش الوطني في معارك اليوم مأرب تنظم عرضاً كرنفالياً احتفاء باليوم العالمي للتطوع إسرائيل تصدر بيانا عميقا حول وفاة فنان مصري شهير تقرير أمريكي : المجلس الانتقالي يفجر خلافات عميقة بين السعودية والإمارات واستقلال الجنوب يظل حلماً بعيد المنال لم يحدث منذ 120 عاما... حدث مهم تنتظره السعودية مكتب الخدمة المدنية بمارب يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية اللواء محسن خصروف يوجه دعوة للرئيس هادي ستقلب الموازين وتغير مسار المعركة و يكشف بعض الأسرار العسكرية التي يتكتم عليها الجيش الوطني أمير قطر يعلن التحدي: لن نتراجع عن دعم حلفائنا فتح باب التجنيس في السعودية...
لقي قيادياً بارزا في مليشيا الحوثي الانقلابية وتسعة من مرافقيه مصرعهم، اليوم الخميس، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد محور أزال العميد ياسر الحارثي قوله، إن" المدعو (المرتضى علي الشريف) قائد مجاميع المليشيات الحوثية في جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا مصرعهم برصاص الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في مديرية باقم"..
وأشار إلى أن الجيش تمكن من أسر اثنين آخرين من عناصر المليشيا الانقلابية.
وأوضح الحارثي"أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل فاشلة لعناصر المليشيا على مثلث باقم- مجز- الصفراء، حيث تم نصب كمين لهم أدى لمصرع قائد العملية "المرتضى الشريف" ومرافقيه.
ولفت إلى أن قوات الجيش اغتنمت أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر المليشيا تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز.