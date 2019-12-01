إسرائيل تصدر بيانا عميقا حول وفاة فنان مصري شهير

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قدمت السفارة الإسرائيلية في مصر العزاء في وفاة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم ، متحدثة عن أغنيته الشهيرة "أنا بأكره إسرائيل".
و قالت السفارة في بيان عبر صفحتها المسماة "إسرائيل في مصر": تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا).
وأضافت: على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل ، فإننا ندرك أن شعبولا كان فنانا موهوبا للغاية ، وكان حقا صاحب شعبية جارفة ، ، وداعا شعبولا وليرحمك الله.