إسرائيل تصدر بيانا عميقا حول وفاة فنان مصري شهير

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قدمت السفارة الإسرائيلية في مصر العزاء في وفاة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم ، متحدثة عن أغنيته الشهيرة "أنا بأكره إسرائيل".

و قالت السفارة في بيان عبر صفحتها المسماة "إسرائيل في مصر": تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا).

وأضافت: على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل ، فإننا ندرك أن شعبولا كان فنانا موهوبا للغاية ، وكان حقا صاحب شعبية جارفة ، ، وداعا شعبولا وليرحمك الله.