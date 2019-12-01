آخر الاخبار

الحوثيون يبكون قائدا سلاليا رفيعا تم تصفيته على يد الجيش الوطني في معارك اليوم مأرب  تنظم عرضاً كرنفالياً احتفاء باليوم العالمي للتطوع إسرائيل تصدر بيانا عميقا حول وفاة فنان مصري شهير تقرير أمريكي : المجلس الانتقالي يفجر خلافات عميقة بين السعودية والإمارات واستقلال الجنوب يظل حلماً بعيد المنال لم يحدث منذ 120 عاما... حدث مهم تنتظره السعودية مكتب الخدمة المدنية بمارب يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية اللواء محسن خصروف يوجه دعوة للرئيس هادي ستقلب الموازين وتغير مسار المعركة و يكشف بعض الأسرار العسكرية التي يتكتم عليها الجيش الوطني أمير قطر يعلن التحدي: لن نتراجع عن دعم حلفائنا فتح باب التجنيس في السعودية... هجوم ايراني قريب وحقيقة ارسال 14 الف جندي امريكي الى المنطقة

سبأفون .. أصالة وتواصل

إسرائيل تصدر بيانا عميقا حول وفاة فنان مصري شهير

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 292

 

 

قدمت السفارة الإسرائيلية في مصر العزاء في وفاة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم ، متحدثة عن أغنيته الشهيرة "أنا بأكره إسرائيل".

و قالت السفارة في بيان عبر صفحتها المسماة "إسرائيل في مصر": تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا).

وأضافت: على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل ، فإننا ندرك أن شعبولا كان فنانا موهوبا للغاية ، وكان حقا صاحب شعبية جارفة ، ، وداعا شعبولا وليرحمك الله.

إقراء أيضاً
تعرف على الدولة الأولى عربيا في تعدد الزوجات وثانيا وثالثا
قيامة أرطغرل يتسبب في دخول زوجان مكسيان للاسلام
نايل سات تسعد لإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء
وفاة اشهر فنان شعبي في مصر
وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد وعكة صحية مفاجئة
مواجهة بين شابة يزيدية مع داعشي اتُّهم بهتك عرضها ... .ماذا قالت له؟ فيديو محزن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس