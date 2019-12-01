الحوثيون يبكون قائدا سلاليا رفيعا تم تصفيته على يد الجيش الوطني في معارك اليوم مأرب تنظم عرضاً كرنفالياً احتفاء باليوم العالمي للتطوع إسرائيل تصدر بيانا عميقا حول وفاة فنان مصري شهير تقرير أمريكي : المجلس الانتقالي يفجر خلافات عميقة بين السعودية والإمارات واستقلال الجنوب يظل حلماً بعيد المنال لم يحدث منذ 120 عاما... حدث مهم تنتظره السعودية مكتب الخدمة المدنية بمارب يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية اللواء محسن خصروف يوجه دعوة للرئيس هادي ستقلب الموازين وتغير مسار المعركة و يكشف بعض الأسرار العسكرية التي يتكتم عليها الجيش الوطني أمير قطر يعلن التحدي: لن نتراجع عن دعم حلفائنا فتح باب التجنيس في السعودية... هجوم ايراني قريب وحقيقة ارسال 14 الف جندي امريكي الى المنطقة
تسلم اليوم مكتب الخدمة المدنية صور البطائق الشخصية الالكترونية والكشوفات لموظفي مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .
وافاد الاستاذ سعود اليوسفي مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم ٢ لسنة ٢٠١٩م وكذا توجيهات اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة
واضاف مدير مكتب الخدمة ان المكتب سيقوم باجراء المراجعة والفحص من قبل الفريق الفني بمركز المعلومات .
كما شكر الاستاذ سعود اليوسفي جهود مكتب التربية بالمحافظة ممثلا بالدكتور علي العباب مدير المكتب وحرصهم وتنسيقهم المستمر
وشدد على سرعة ايصال صور البطائق الالكترونية للموظفين المتخلفين