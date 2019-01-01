هجوم ايراني قريب وحقيقة ارسال 14 الف جندي امريكي الى المنطقة تفاصيل عملية ضبط شحنة ايرانية كبيرة كانت في طريقها الى الحوثيين ومسئولون يكشفون عن حمولتها وأخطر مافيها مقتل مسئول أمني بارز في شبوة رئيسان في الجنوب وانقلاب مكتمل على ما تم في الرياض عاجل: تفاصيل ماحدث بين الحماية الرئاسية ومليشيات الانتقالي بأبين ومقتل قيادي انفصالي تركي ال الشيخ يعلن عن مفاجئة لعشاق الغناء والطرب في السعودية تفاصيل مستجدات التصعيد «الحوثي» بـ«الحديدة» هل يضحي السيسي بالجيش لجذب الاستثمارات ؟ "مقطع مسرب" يُغضب ترامب ويدفعه لمغادرة قمة الناتو ما حقيقة إسقاط «الحوثيين»طائرتين تابعتين للتحالف ؟
قتل مسؤول أمني بارز بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، بعد تعرضه لكمين مسلح نصبه مجهولين.
وقالت مصادر أمنية واعلامية متطابقة إن مدير أمن مديرية الروضة، الملازم "مجاهد صبيح، عقب تعرضه لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع (هايلوكس)في مديرية الروضة.
كما قتل احد مرافقي صبيح في الكمين .