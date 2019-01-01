مقتل مسئول أمني بارز في شبوة

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قتل مسؤول أمني بارز بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، بعد تعرضه لكمين مسلح نصبه مجهولين.

وقالت مصادر أمنية واعلامية متطابقة إن مدير أمن مديرية الروضة، الملازم "مجاهد صبيح، عقب تعرضه لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع (هايلوكس)في مديرية الروضة.

كما قتل احد مرافقي صبيح في الكمين .