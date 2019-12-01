رئيسان في الجنوب وانقلاب مكتمل على ما تم في الرياض

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يواصل ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات ، الانقلاب على بنود ومضامين اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الفائت.
وبعد مرور شهر على التوقيع لم يلتزم الانتفالي بأي بند نص عليه الاتفاق وعمل على افشاله اكثر من مره وهو يعرقل حتى الان تنفيذ الملف الامني والعسكري الوارد في الاتفاق.
وفي جديد انقلاب الانتقالي على اتفاق الرياض ،ما جاء في صدر عدد صحيفة 14 اكتوبر الحكومية والمحتلة من مليشيات الانتقالي قبل يومين ، حيث اوردت خبرين بارزين الاول للرئيس هادي يهنئ رئيس دولة الامارات بمناسبة العيد الوطني، والثاني لعيدروس الزبيدي ووصفته بـ الرئيس ، يهنئ القيادة الاماراتية لذات المناسبة.
وجاءت العناوين كالتالي :
على اليمين وبالخط الأزرق «الرئيس هادي يهنئ رئيس دولة الإمارات باليوم الوطني بالبلاده».
وعلى يسار الصفحة وبالخط الأحمر «الرئيس الزبيدي يهنئ القيادة الإماراتية بالعيد الوطني الـ48».
ولاقى عدد الصحيفة ردود وتعلقيات مختلفة بين ساخر وناقد بحسب ما رصده مأرب برس.
وكتب احدهم «رئيسين ونصف دولة» .
ومنذ عودته الى عدن قبل ايام على متن طائرة امارتية خاصة ، يقوم عيدروس الزبيدي بدور موازي لرئاسة الجمهورية كما يصور ذلك اعلام الانتقالي.