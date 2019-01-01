عاجل: تفاصيل ماحدث بين الحماية الرئاسية ومليشيات الانتقالي بأبين ومقتل قيادي انفصالي

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قتل قيادي ميداني في ما يسمى المجلس الانتقالي اليوم الخميس في اشتباكات مع القوات الحكومية بمحافظة ابين (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان مليشيات الانتقالي اعترضت طريق قوة عسكرية تتبع الحماية الرئاسية في منطقة احور كانت في طريقها الى عدن.

واوضح المصدر ان الحماية الرئاسية حاولت تجنب الصدام مع مليشيات الانتقالي الا ان الاخيرة اطلقت عليها النار ، فضطردت للرد ، ومواصلة طريقها.

وتمكنت قوات الحماية الرئاسية.من المرورو بعد الاشتباك مع الانتقالي في احور ووصلت الى شقرة في طريقها الى عدن.

يذكر ان هذه القوات المكونة من اطقم وعربات عسكرية كانت قد تحركت قبل ساعات من شبوة واتجهت عبر الخط الساحلي لتصل لاحقا الى شقرة بأبين في طريقها الى عدن لتأمين القصر معاشيق بكريتر عدن ، تنفيذا لما نص عليه اتفاق الرياض.