تركي ال الشيخ يعلن عن مفاجئة لعشاق الغناء والطرب في السعودية

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن اتفاقه مع المغني المغربي سعد لمجرد، لإحياء أولى حفلاته لفترة في السعودية بعد توقفه عن الغناء، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "عكاظ" سيغني لمجرد على مسرح "محمد عبده ببوليفارد" الرياض في 18 ديسمبر الجاري، وتشاركه المغنية اللبنانية ميريام فارس.

يذكر أن لمجرد عاد أخيرا لإحياء الحفلا بعد غياب 3 سنوات، بسبب قضايا ضده بمزاعم "تحرش جنسي واغتصاب"، واكتفى بنشر خبر عودته للحفلات بمنشور على حسابه في "إنستغرام".