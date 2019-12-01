تفاصيل مستجدات التصعيد «الحوثي» بـ«الحديدة»

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أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، عدة هجمات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وحاولت مجموعة من مليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع متفرقة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولات وافشلتها.
وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بأن قوات الجيش تمكنت من صد هجوما للمليشيا الحوثية، على منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وأجبرتها على الفرار.
وتكبدت المليشيا المتمردة خلال تلك المحاولات الفاشلة، خسائر كبيرة في العدد والعدة.
إلى ذلك دفعت مليشيا الحوثي، بتعزيزات كبيرة من عناصرها، وآلياتها القتالية، باتجاه مديرية الدريهمي، جنوبي المحافظة.
وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.