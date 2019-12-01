صلاح يحل ضمن الخمسة الأوائل في سباق الكرة الذهبية

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حل نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز الخامس في سباق جائزة الكرة الذهبية، خلال الحفل الذي أقيم اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.
وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الأول، ليتوّج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وينفرد بالرقم القياسي، منهيا الشراكة التاريخية مع كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية).
وجاء محمد صلاح بعد زميله في ليفربول، السنغالي ساديو مانيه الرابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الثالث، واللاعب الآخر لليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك الثاني.
وسادسا، جاء كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وفي المركز السابع جاء الحارس أليسون بيكر لاعب ليفربول.
وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ثامنا، وحل البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في المركز التاسع، وحل اللاعب العربي الجزائري رياض محرز في المركز العاشر.