ما حقيقة إسقاط «الحوثيين»طائرتين تابعتين للتحالف ؟

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين تابعتين للتحالف العربي، في حدود محافظة عسير السعودية، على الحدود الجنوبية مع اليمن.

جاء ذلك على لسان ما يُسمى بالمتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحي سريع. مؤكدا "أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين تجسسيتين تابعتين للتحالف في مديرية باقم قبالة محافظة عسير".

وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، أن "أن عملية الاستهداف تمت بسلاح مناسب أثناء ما كانت الطائرتين تقومان بأعمال عدائية". حسب وصفه.

ولم يصدر التحالف أي بيان حول هذه العملية حتى كتابة هذا الخبر.

وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال اسبوع فقط، حيث سبق وأعلنت المليشيا الحوثية إسقاط طائرة أباتشي ومقتل طاقهما في الحدود، وأخرى استطلاعية في حجة، الاسبوع المنصرم.

وجاءت هذه العمليات الحوثية بعد أيام قليلة من إفراج السعودية عن 200 أسير حوثي كانوا مختطفين لديها، ونقلهم عبر طائرة الصليب الأحمر إلى مطار صنعاء الدولي.