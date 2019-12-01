ما حقيقة إسقاط «الحوثيين»طائرتين تابعتين للتحالف ؟ تحرك قوة عسكرية تابعة «للشرعية» عبر الخط الساحلي ومصادر تكشف عن الوجهة والمهمة ماذا حَلَّ بحزب المؤتمر الشعبي العام بعد عامين من مقتل زعيمه صالح؟ ما لا تعرفه نسائكم عن مخاطر حبوب منع الحمل؟ تحركات بين ابوظبي والرياض لانعاش حزب المؤتمر ولملمة تشظيه .. ترتيبات مؤتمرية جديدة بين الاجنحة الحرس الثوري الإيراني يحمل السعودية مسئوليه هزائمه في هذه الدولة ترامب يضع ميلانيا بموقف محرج مجددا.. هذا ما فعله تعرف على الدولة الأولى عربيا في تعدد الزوجات وثانيا وثالثا زيارة أمنية رفيعة مفاجئة للنقاط الأمنية بمداخل مدينة مأرب كأس الخليج.. مواجهة نارية بين قطر والسعودية تَعِد بالإثارة
أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين تابعتين للتحالف العربي، في حدود محافظة عسير السعودية، على الحدود الجنوبية مع اليمن.
جاء ذلك على لسان ما يُسمى بالمتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحي سريع. مؤكدا "أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين تجسسيتين تابعتين للتحالف في مديرية باقم قبالة محافظة عسير".
وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، أن "أن عملية الاستهداف تمت بسلاح مناسب أثناء ما كانت الطائرتين تقومان بأعمال عدائية". حسب وصفه.
ولم يصدر التحالف أي بيان حول هذه العملية حتى كتابة هذا الخبر.
وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال اسبوع فقط، حيث سبق وأعلنت المليشيا الحوثية إسقاط طائرة أباتشي ومقتل طاقهما في الحدود، وأخرى استطلاعية في حجة، الاسبوع المنصرم.
وجاءت هذه العمليات الحوثية بعد أيام قليلة من إفراج السعودية عن 200 أسير حوثي كانوا مختطفين لديها، ونقلهم عبر طائرة الصليب الأحمر إلى مطار صنعاء الدولي.