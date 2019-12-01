آخر الاخبار

ما حقيقة إسقاط «الحوثيين»طائرتين تابعتين للتحالف ؟ تحرك قوة عسكرية تابعة «للشرعية» عبر الخط الساحلي ومصادر تكشف عن الوجهة والمهمة     ماذا حَلَّ بحزب المؤتمر الشعبي العام بعد عامين من مقتل زعيمه صالح؟ ما لا تعرفه نسائكم عن مخاطر حبوب منع الحمل؟ تحركات بين ابوظبي والرياض لانعاش حزب المؤتمر ولملمة تشظيه .. ترتيبات مؤتمرية جديدة بين الاجنحة الحرس الثوري الإيراني يحمل السعودية مسئوليه هزائمه في هذه الدولة ترامب يضع ميلانيا بموقف محرج مجددا.. هذا ما فعله تعرف على الدولة الأولى عربيا في تعدد الزوجات وثانيا وثالثا زيارة أمنية رفيعة مفاجئة للنقاط الأمنية بمداخل مدينة مأرب   كأس الخليج.. مواجهة نارية بين قطر والسعودية تَعِد بالإثارة

سبأفون .. أصالة وتواصل

ما حقيقة إسقاط «الحوثيين»طائرتين تابعتين للتحالف ؟

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 306

أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين تابعتين للتحالف العربي، في حدود محافظة عسير السعودية، على الحدود الجنوبية مع اليمن.

 

جاء ذلك على لسان ما يُسمى بالمتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحي سريع. مؤكدا "أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين تجسسيتين تابعتين للتحالف في مديرية باقم قبالة محافظة عسير".

 

وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، أن "أن عملية الاستهداف تمت بسلاح مناسب أثناء ما كانت الطائرتين تقومان بأعمال عدائية". حسب وصفه.

 

ولم يصدر التحالف أي بيان حول هذه العملية حتى كتابة هذا الخبر.

 

 وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال اسبوع فقط، حيث سبق وأعلنت المليشيا الحوثية إسقاط طائرة أباتشي ومقتل طاقهما في الحدود، وأخرى استطلاعية في حجة، الاسبوع المنصرم.

 

وجاءت هذه العمليات الحوثية بعد أيام قليلة من إفراج السعودية عن 200 أسير حوثي كانوا مختطفين لديها، ونقلهم عبر طائرة الصليب الأحمر إلى مطار صنعاء الدولي.

 
إقراء أيضاً
تحرك قوة عسكرية تابعة «للشرعية» عبر الخط الساحلي ومصادر تكشف عن الوجهة والمهمة
    ماذا حَلَّ بحزب المؤتمر الشعبي العام بعد عامين من مقتل زعيمه صالح؟
تحركات بين ابوظبي والرياض لانعاش حزب المؤتمر ولملمة تشظيه .. ترتيبات مؤتمرية جديد
زيارة أمنية رفيعة مفاجئة للنقاط الأمنية بمداخل مدينة مأرب  
5 من أبرز مشائخ حضرموت في ضيافة هادي وهذا ما قاله الرئيس لهم وما بشر به عن حضرموت
منظمة دولية تعلن دخول ثلاث مواقع تاريخية في اليمن قائمة التراث المهدد بالخطر في
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس