ترامب يضع ميلانيا بموقف محرج مجددا.. هذا ما فعله

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زوجته ميلانيا، بموقف محرج مجددا، وذلك خلال توجهه إلى العاصمة البريطانية، لندن، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووقع الأمر أثناء توجه ترامب وميلانيا إلى المروحية الرئاسية التي أقلتهما من حديقة البيت الأبيض إلى المطار ليغادرا إلى لندن.

وكان لافتا للانتباه أن ترامب نسي زوجته تماما، حين كان يمشي إلى المروحية أمامها، وبمسافة كبيرة.

ولاحقا، تذكر ترامب السيدة الأولى، فالتفت ووقف ينتظر وصولها لمواصلة الطريق سوية نحو المروحية.

وبعد لحاقها بزوجها، تم تصوير ترامب وميلانيا وهما يتبادلان بعض الكلمات، قبل أن يصعدا إلى المروحية التي كانت بانتظارهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الموقف المحرج، حيث تم رصد نسيان أو تجاهل الرئيس الأمريكي لزوجته خلال مناسبات عدة سابقة.