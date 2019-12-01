ترامب يضع ميلانيا بموقف محرج مجددا.. هذا ما فعله تعرف على الدولة الأولى عربيا في تعدد الزوجات وثانيا وثالثا زيارة أمنية رفيعة مفاجئة للنقاط الأمنية بمداخل مدينة مأرب كأس الخليج.. مواجهة نارية بين قطر والسعودية تَعِد بالإثارة هذه هي الحسابات هي التي ستقود إلى حل الأزمة الخليجية مع قطر وهذه هي أسرار تقارب الدوحة مع الرياض 5 من أبرز مشائخ حضرموت في ضيافة هادي وهذا ما قاله الرئيس لهم وما بشر به عن حضرموت المحافظة والإقليم منظمة دولية تعلن دخول ثلاث مواقع تاريخية في اليمن قائمة التراث المهدد بالخطر في العالم الإسلامي روحاني: إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشرط واحد .. جريمة اغتيال بالجنوب في وضح النهار ووابل من الرصاص يردي الضحية قتيلا على الفور (صورة) الكشف عن قاعدة عسكرية حديثة تشرف على مضيق باب المندب .. دولة جديديه تسعى للسيطرة على مدخل البحر الأحمر
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زوجته ميلانيا، بموقف محرج مجددا، وذلك خلال توجهه إلى العاصمة البريطانية، لندن، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ووقع الأمر أثناء توجه ترامب وميلانيا إلى المروحية الرئاسية التي أقلتهما من حديقة البيت الأبيض إلى المطار ليغادرا إلى لندن.
وكان لافتا للانتباه أن ترامب نسي زوجته تماما، حين كان يمشي إلى المروحية أمامها، وبمسافة كبيرة.
ولاحقا، تذكر ترامب السيدة الأولى، فالتفت ووقف ينتظر وصولها لمواصلة الطريق سوية نحو المروحية.
وبعد لحاقها بزوجها، تم تصوير ترامب وميلانيا وهما يتبادلان بعض الكلمات، قبل أن يصعدا إلى المروحية التي كانت بانتظارهما.
وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الموقف المحرج، حيث تم رصد نسيان أو تجاهل الرئيس الأمريكي لزوجته خلال مناسبات عدة سابقة.