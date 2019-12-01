زيارة أمنية رفيعة مفاجئة للنقاط الأمنية بمداخل مدينة مأرب  

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تفقد العميد يحيى حُميد مدير عام شرطة محافظة مأرب ،اليوم الأربعاء، النقاط الأمنية المرابطة في عدد من مداخل مدينة مأرب، واطلع على الجهود التي يبذلها الضباط والأفراد في تلك النقاط لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأثنى العميد حميد على مايقدمه ضباط وأفراد النقاط الأمنية من نموذج متميز في التفاني والتضحية واليقظة الأمنية من أجل تأمين حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، موجهاً بالحرص على وضع المواطن بعين الاعتبار ، وتقديم نموذج راق في التعامل معهم بما يعزز من النظرة الإيجابية التي يحظى بها أمن محافظة مأرب.
وأكد أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تحتاج مزيدا من اليقظة والحس الأمني العالي والانضباط في الأداء ، والتعامل الحازم تجاه من تسول له نفسه العبث بالسكينة العامة.. مشيراً إلى أن ماتشهده المحافظة من حالة استقرار أمني يمثل نموذجاً ناجحاً يجب البناء عليه والانطلاق نحو الأفضل.
من جانبه أشار أركان قوات الأمن الخاصة بالمحافظة عبدالله الصبري إلى ماتقدمه النقاط الأمنية من جهود جبارة لتحقيق الأمن والاستقرار نابعة من إدراكها واستشعارها لأهمية المرحلة الراهنة.
مؤكداً حرص الضباط والأفراد على تقديم النموذج المتميز في أدائهم، بما يجعل المواطنين يشعرون بالرضا عن الأجهزة الأمنية وجهودها.