5 من أبرز مشائخ حضرموت في ضيافة هادي وهذا ما قاله الرئيس لهم وما بشر به عن حضرموت المحافظة والإقليم

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 307

قال الرئيس اليمني اليوم الاربعاء ان "المستقبل القادم هو لحضرموت بواديها وساحلها، حضرموت المحافظة وحضرموت الإقليم في إطار اليمن الاتحادي الجديد".

واستقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، مجموعة مرجعيات حضرموت الوادي والصحراء ممثلين بالشيخ عبدالله صالح الكثيري والشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري والشيخ سعيد بن عبدالله المنصب باوزير والشيخ انور منصور التميمي والشيخ سالم محسن بن نهيد النهيدي.

وفي اللقاء رحب الرئيس بالجميع.. مشيداً بمكانتهم وأدوارهم الحميدة لخدمة حضرموت واديها وصحراها وساحلها كوحدة واحدة في إطار مكانتها وموقعها كعاصمة لإقليم حضرموت.

ولفت الرئيس إلى جملة المشاريع التي نالتها المحافظة في إطار إعادة تأهيل بناها التحتية في قطاعات الكهرباء والطرقات والمياه والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأخرى إضافة إلى منح الصلاحيات لها على طريق تثبيت نظام اليمن الاتحادي بأقاليمه الستة بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة.

هذا وقد عبر الجميع في أحاديثهم مع الرئيس، عن سعادتهم بهذا اللقاء،بحسب وكالة سبأ .

واكدوا دعمهم للرئيس ومشروع اليمن الاتحادي الجديد وإعلان إقليم حضرموت..لافتين إلى جهود المرجعيات مع قيادة المحافظة والإسهام في حل وتذليل الكثير من القضايا والصعوبات واستتباب الأمن والاستقرار وفق الإمكانيات والجهود المتاحة.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم الجميع.