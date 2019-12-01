جريمة اغتيال بالجنوب في وضح النهار ووابل من الرصاص يردي الضحية قتيلا على الفور (صورة)

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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أغتال مسلحون مجهولون مواطن يعمل (سائق قاطرة)،يوم امس الثلاثاء، في منطقة الخشعة التابعة لمحافظة سيئون بوادي حضرموت شرقي اليمن.

وقال مراسل مأرب برس بالمحافظة ان مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع كورلا سوداء أقدموا على إطلاق وابل من الرصاص على سائق قاطرة تابعة لشركة الحثيلي في المجمع الدولي اثناء خروجه من شركة العمقي للصرافه وأردوه قتيلا على الفور.

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية قولها ان عراكا حدث بين سائق القاطرة والجناة، حيث حاولا فتح باب القاطرة ، قبل ان يقتلوا سائقها.

واشارت المصادر الى ان احد اطقم اللواء 37 المرابط في المنطقة قام بملاحقة الجناة ، لكنهم فروا.

وقام مواطنون بنقل جثة القتيل إلى مستشفى القطن العام، بينما فر الجناة بعد تنفيذهم للجريمة إلى جهة غير معروفة .