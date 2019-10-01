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من هو العميد الركن عدنان الحمادي؟ «مؤهلاته والمناصب التي تقلدها»

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطيات خاصة
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يكتنف الغموض حتى الان ،حادثة مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بتعز ، في ظل وعود ومطالب بالتحقيق وكشف ملابسات الجريمة.

وتوفي الحمادي اثر تعرضه لطلق ناري في الرأس في فناء منزله بريف تعز ، وقالت مصادر متطابقة ان شقيق الحمادي (جلال) هو من اطلق النار على اخيه .

واسعف العميد عدنان الحمادي الى عدن لكنه وصلها جثة هامدة ليعلن بعد ذلك خبر وفاته.

وامس قال مصدر مطلع لموقع مأرب برس ان شقيق الحمادي والمتهم بقتله يخضع للتحقيق مع عدد اخر من المتهمين.

وكان جلال الحمادي تعرض للاصابة بعد ان اطلق النار على شقيقه لكنه اسعف الى احد مشافي ريف تعز وتلقى العلاج هناك.

من هو الحمادي؟

العميد الركن عدنان محمد الحمادي

مواليد عام 1968م في قرية يافق بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز

متزوج وأب لخمسة أبناء اثنين ذكور وثلاث إناث

التحق بالكلية الحربية عام 1984م وتخرج عام 1987م برتبة ملازم ثاني.

حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية، وعديد من الشهادات التخصصية مدرعات، صاعقة، مظلات، شهادة قائد كتائب دروع، وقادة ألوية

دروع) من معهد الثلايا عدن.

حاصل على شهادة ماجستير علوم عسكرية من الأكاديمية العسكرية العليا كلية القيادة والأركان صنعاء عام 2007.

حاصل على عدة أنواط وأوسمة عسكرية.

شغل العديد من المواقع منها :

قائد سرايا مشاة ودبابات إلى عام 1999

رئيس عملية كتيبة دبابات إلى عام 2005

نائب تدريب اللواء من 2007 إلى 2009

مديرا للمركز التدريبي معسكر الحمزة إب إلى 2011

مديرا لمكتب قائد اللواء 35 مدرع إلى 2012

قائدا لمعسكر الشهيد لبوزة لحج إلى شهر مارس 2015

قائدا للواء 35 مدرع في تعز منذ مطلع أبريل 2015 حتى مقتله

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