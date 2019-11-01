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عاجل : اسعار الصرف تقفز والدولار يقترب من 600

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019 بحسب ما رصده مأرب برس :

الدولار 

شراء 580 

بيع 583

السعودي

شراء 152.8 

بيع 153.2

الاسعار غير ثابتة وتتغير

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