عاجل : اسعار الصرف تقفز والدولار يقترب من 600

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أسعار الصرف اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019 بحسب ما رصده مأرب برس :
الدولار
شراء 580
بيع 583
السعودي
شراء 152.8
بيع 153.2
الاسعار غير ثابتة وتتغير