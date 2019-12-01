سعودي يقتل آخر بالرصاص والأمن يفتح تحقيقا

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أفادت صحيفة "سبق" السعودية بمقتل مواطن على يد آخر في محافظة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، فيما أطلقت الجهات المعنية تحقيقا في الحادث.
وأوضحت الصحيفة أن الجريمة وقعت مساء الثلاثاء، حيث أكدت مصادر مطلعة أن مواطنا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط. وأشارت "سبق" إلى أن الجهات الأمنية انتشرت في الموقع عقب الحادث وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.