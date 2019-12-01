وفاه جماعية مروعة لعدد من الأطفال في اليمن

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مارب

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استشهد خمسة أطفال، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن خمسة من الأطفال عثروا على عبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين، بمديرية الدريهمي، وأثناء عبثهم بها انفجرت وأدت إلى استشهادهم جميعا.وتسببت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المدن والقرى اليمنية، بمقتل وإصابة آلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال.